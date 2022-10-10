تقارير نشرة الاخبار
10 تشرين الأول 2022 - 07:50
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اجراءات تربوية للوقاية من الكوليرا... ماذا في التفاصيل؟

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Lebanon News
يعمل لبنان على أكثر من خط لضبط انتشار الكوليرا. 

ففيما تسعى وزارة الصحة الى اجراء المزيد من الفحوص المخبرية وتأمين مياه نظيفة في المناطق المصابة، قررت وزارة التربية التحرك على الخط مع عودة المدارس الى العمل في عكار.

فقد أصدر وزير التربیة تعميماً إلى جمیع المسؤولین عن المؤسسات التربویة الرسمية والخاصة في لبنان حول الاجراءات الوقائیة من الكوليرا. 
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فماذا في التفاصيل؟ 
 
 
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