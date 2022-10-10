الوقاية خير من قنطار علاج: تعميم وزارة التربية للمدارس... كيف سيطبق؟

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LBCI News Lebanon

الوقاية خير من قنطار علاج... على هذه القاعدة جاءت المذكرة التي عممتها وزارة التربية لإدارات المدارس والاساتذة والاهل والطلاب حول الإجراءات الواجبة للحد من تفشي عدوى الكوليرا.



تفشي العدوى يحصل عادة عبر إستخدام المراحيض المشتركة أو تناول الطعام أو إستخدام المتعلقات نفسها، وعليه طلب من أفراد الهيئة التعليمية تخصيص عشرين دقيقة من أول حصة تعليمية بعد العودة الى المدارس يوم الثلثاء لشرح المعلومات والاجراءات التي تقي من عوارض الإسهال الحاد التي تسببها عدوى الكوليرا والصفيرة للطلاب، مثل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية على الاقل، والتصرف السليم باستعمال المحارم وكيفية التخلص منها، اضافة الى توعية الاساتذة على عدم مشاركة الاغراض الشخصية فيما بينهم، كعبوات المياه والاكواب.

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