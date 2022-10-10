ترسيم الحدود البحرية: نقاش في كلمات وعبارات لا تمس الجوهر

كل المؤشرات تدل على أن العبور إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أصبح محسوما وأن نقاشا يجري في توقيت التوقيع كل على حدى ومن يوقع وهل ستعقد جلسة مفاوضات غير مباشرة أخيرة في الناقورة؟
وفي هذا المجال أكد مصدر مطلع أنه سيكون للناقورة دورا وسيشارك فريق تقني لبناني بمستوى الفريق الذي سيشارك فيه الطرف الآخر برعاية أميركية حيث سيتم التوقيع على الأوراق و إيداعها لدى الأمم المتحدة وإعلانها هناك ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
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