تقارير نشرة الاخبار
10 تشرين الأول 2022 - 13:32
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ترسيم الحدود البحرية: نقاش في كلمات وعبارات لا تمس الجوهر

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Lebanon News
كل المؤشرات تدل على أن العبور إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أصبح محسوما وأن نقاشا يجري في توقيت التوقيع كل على حدى ومن يوقع وهل ستعقد جلسة مفاوضات غير مباشرة أخيرة في الناقورة؟

وفي هذا المجال أكد مصدر مطلع أنه سيكون للناقورة دورا وسيشارك فريق تقني لبناني بمستوى الفريق الذي سيشارك فيه الطرف الآخر برعاية أميركية حيث سيتم التوقيع على الأوراق و إيداعها لدى الأمم المتحدة وإعلانها هناك ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
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