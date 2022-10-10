جلسة الخميس المقبل: غياب التيار وحضور الورقة البيضاء

كل ما اقتربنا من موعد 13 تشرين، كلما توضحت صورة الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية اكثر.
منذ لحظة الاعلان عن موعد الجلسة كانت ردة فعل التيار الوطني الحر ورئيسه متوقعة، صحيح ان التكتل لم يعلن رسمياً مقاطعة الجلسة، غير أنه اعلن ان التوجه على الأرجح هو عدم حضورها.
مقاطعة تكتل لبنان القوي، تعني غياب 21 نائبا من أصل 128، فيكون عدد النواب الحاضرين 107 اي ان نصاب 86 يكون مؤمناً... هذا اذا افترضنا ان جميع الكتل ستشارك، لكن السؤال هنا هل من سيتضامن مع تكتل لبنان القوي من الحلفاء؟
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