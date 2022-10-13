يوم ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠... بين دخول عون إلى قصر بعبدا وخروجه منه

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في 23 أيلول 1988 وقبيل انتهاء عهد الرئيس امين الجميل بساعات, عين الجميل قائد الجيش حينها العماد ميشال عون رئيساً لحكومة إنتقالية تضم اعضاء المجلس العسكري الستة، وذلك لحين إجراء انتخابات رئاسية.لكن الضباط-الوزراء المسلمين الثلاثة في هذه الحكومة أعلنوا استقالاتهم، عندها, إنقسمت الحكومة .واحدة هي حكومة عون تحكم في المناطق الشرقية, وثانية هي حكومة سليم الحص المستقيلة تحكم في في المناطق الغربية.بعد سبع مئة وخمسين يوماً غادر عون قصر بعبدا الذي حوله قصراً للشعب. ومكث في السفارة الفرنسية 320 يوماً ليغادر منفياً إلى فرنسا حتى 7 أيار 2005، تاريخ العودة إلى لبنان, وانسحاب السوريين.