نصف ملعقة صغيرة من الكلور المنزلي تقتل الجراثيم وتحمي من الاصابة بالكوليرا

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أبرز الخطوات التي يجب اتخاذها لتفادي الإصابة بالكوليرا هي الحرص على استعمال مياه نظيفة ومعقّمة، وتنظيف الخضار والفواكه بشكل جيد قبل أكلها.هذا الأمر يمكن تطبيقه بسهولة في المنزل...معظم الناس يستخدمون الخل الأبيض لغسل الخضار والفواكه. ولكن الكميات التي تستعمل عادةً هي غير كافية للتخلص من الجراثيم والبكتيريا الموجودة على الخضار والفواكه وبالتالي فإن الخلّ لوحده غير كافِ لقتل كل أنواع البكتيريا.لهذا السبب، يُنصح بإستعمال الـEau de Javel أو الـClorox الذي يُستعمل بالتنظيف والتعقيم في المنازل، أو ما يُعرف بمادة الـ Hypochlorite de sodium، الذي يمكن استخدامه أيضاً لغسل الطعام.