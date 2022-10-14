قطر على خط الكونسورتيوم.. والاتفاق المالي بين توتال وإسرائيل مضمون

حتى الأن لم تتضح بعد صورة التاريخ الذي يمكن أن تبدأ فيه توتال عملية الاستكشاف والحفر في البلوك رقم ٩ وتحديدا في مكمن قانا.
في البداية يجب حسم موضوع الكونسورتيوم الذي تتشارك فيه توتال مع أيني الإيطالية وحاليا مع الشريك الثالث وهو الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة بعدما استحوذت الدولة اللبنانية على حصة نوفاتك وهي ٢٠% والتي انسحبت من الكونسورتيوم. وقد أعلن وزير الطاقة وليد فياض بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن هذا الموضوع هو في طريق الحل بعدما تبلغ رسالة من شركة Qatar ENERGY تعرب فيها عن استعدادها للإستحواذ على حصة نوفاتك و٥% من حصة توتال و٥% من حصة أيني.
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