في الملف الرئاسي: هل بات تأليف كتلة نيابية وسطية حاجة ملحة؟

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LBCI News Lebanon

هو ليس الاجتماع الأول الذي يعقد بين تكتل قوى التغيير و تكتل الاعتدال الوطني منذ انتهاء الانتخابات النيابية، لكنه كشف الكثير من نقاط تلاقي اكثر، يمكن البناء عليها للمرحلة المقبلة، وحتى امكان الذهاب نحو تأليف كتلة نيابية وازنة.



هذه الكتلة الوسطية من المفترض ان تضم نواب كتلة الاعتدال الوطني (6): سجيع عطيّة، أحمد الخير، عبد العزيز الصمد، محمد سليمان، وليد البعريني، أحمد رستم والنواب التغييريين الـ13 إضافة إلى عدد من النواب المستقلين.

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