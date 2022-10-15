تقارير نشرة الاخبار
15 تشرين الأول 2022 - 13:30
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الثروة النفطيّة: من دون شروط تتحول من نعمة إلى نقمة

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Lebanon News
هذه فنزويلا، صاحبة أكبر إحتياطي نفط في العالم... قطاعها النفطي يعيش أسوأ حالاته. 

انتاجها من المادة تراجع من أكثر من 3 مليون برميل يوميا عام 2008، الى أقل من مليون برميل اليوم ومن الصعب جدًا استعادة المستويات الماضية،  بسبب الفساد وسوء الادارة، والمحاصصات السياسية  الى جانب التوظيف العشوائي بالشركة التي تدير قطاع البترول. 
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