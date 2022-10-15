الثروة النفطيّة: من دون شروط تتحول من نعمة إلى نقمة

الثروة النفطيّة: من دون شروط تتحول من نعمة إلى نقمة

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LBCI News Lebanon

هذه فنزويلا، صاحبة أكبر إحتياطي نفط في العالم... قطاعها النفطي يعيش أسوأ حالاته.



انتاجها من المادة تراجع من أكثر من 3 مليون برميل يوميا عام 2008، الى أقل من مليون برميل اليوم ومن الصعب جدًا استعادة المستويات الماضية، بسبب الفساد وسوء الادارة، والمحاصصات السياسية الى جانب التوظيف العشوائي بالشركة التي تدير قطاع البترول.

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