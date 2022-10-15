تقارير نشرة الاخبار
15 تشرين الأول 2022 - 13:29
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مسح شامل لأعداد العاملين في أي ادارة او مؤسسة تمول جزئياً أو كلياً من الدولة

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Lebanon News
منذ عام تقريبا أرسل مجلس الخدمة المدنية كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء بالمسح الشامل الذي أعده عن أعداد العاملين في أي ادارة او مؤسسة تمول جزئياً أو كلياً من الدولة. 
هذا المسح ألزمت الحكومة بإجرائه عملاً بنص المادة 80 من القانون رقم 144 المتعلق بالموازنة العامة لعام 2019, وتم جمع المعلومات عبر طلب الحكومة من الادارات كافة،  إعداد جداول مفصّلة تتضمّن المعلومات المتعلّقة بالعاملين لديها بأي صفة كانت، وإيداعها مجلس الخدمة المدنية.
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بالنتيجة, تبين أن العدد الإجمالي للعاملين بإدارات تمول جزئياً أو كلياً من الدولة هو 91,961  يتوزعون بين 37,197 موظفا ومستخدما، 37,916 متعاقدا، 
13,396 عاملا بأي صفة كانت، و3,452 أجيرا. 
 
 
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