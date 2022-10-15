تقارير نشرة الاخبار
15 تشرين الأول 2022 - 13:20
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بعد الترسيم البحري جنوبا... العين على ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا

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Lebanon News
ما طرحه رئيس الجمهورية حول الترسيم البحري مع سوريا ليس بالامر المستجد. 

فالقضية اثيرت منذ سنوات وتحديدا عندما اتجه لبنان في العام 2007 للبدء في ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية، حينها ارتكبت الحكومة اللبنانية خطأ عندما بدأت مفاوضات الترسيم من قبرص امتدادا الى الحدود البحرية مع الاراضي المحتلة وغضت الطرف عن سوريا. 
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