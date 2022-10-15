بعد الترسيم البحري جنوبا... العين على ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا

ما طرحه رئيس الجمهورية حول الترسيم البحري مع سوريا ليس بالامر المستجد.
فالقضية اثيرت منذ سنوات وتحديدا عندما اتجه لبنان في العام 2007 للبدء في ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية، حينها ارتكبت الحكومة اللبنانية خطأ عندما بدأت مفاوضات الترسيم من قبرص امتدادا الى الحدود البحرية مع الاراضي المحتلة وغضت الطرف عن سوريا.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية