محاولات لخلق تكتّل نيابي وسطي.. هل تنجح؟

محاولات لخلق تكتّل نيابي وسطي...

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LBCI News Lebanon

يحاول كل فريق سياسي- نيابي أن يحشد نوابا في خانته من المستقلين أو من الكتل غير المنتظمة مع أي ّ ضفة ٍ من الضفتين، علّه يكون بمثابة بيضة القبّان المرجحة في الإنتخابات الرئاسية التي لا تبدو آفاقها واضحة ً حتى الآن.



وسيعود النواب التغييريون الى الاجتماع بداية الأسبوع المقبل مع كتلة الإعتدال الوطني ومن ثمّ مع كتلة صيدا- جزين.

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