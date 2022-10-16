عشاء في السفارة السويسرية يجمع سياسيين وشخصيات لبنانية... ما هدفه؟

هي ليست دعوة لحوار وطني ولا للنقاش بإتفاق الطائف ولا استهداف له، كما أن لا علاقة لها بالاستحقاقات الدستورية اللبنانية.
فالدعوة التي وجهتها السفيرة السوسرية في لبنان لعشاء يقام في مقر السفارة الثلاثاء المقبل، لم توجه فقط الى الاحزاب السياسية التي ستشارك في العشاء ومنها احزاب كبرى كحزب الله، بل شملت أيضاً عددا من الشخصيات اللبنانية، وشخصيات تمثل اطياف التنوع السياسي اللبناني كما اكدت معلومات الـLBCI.
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