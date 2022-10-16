تقارير نشرة الاخبار
16 تشرين الأول 2022 - 13:42
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هل يخوض النواب التغييريون معركة هيئة مكتب مجلس النواب؟

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Lebanon News
تتوالى الاستحقاقات الدستورية في ساحة النجمة. وما بين البروفا الثالثة للانتخابات الرئاسية يوم الخميس المقبل والتشريع يوم الثلاثاء المقبل، سيكون على المجلس ان ينتخب يوم الثلاثاء هيئة مكتب جديدة اي اميني سر و ثلاثة مفوضين واللجان النيابية، للمرة الثانية  في غضون اشهر منذ ولادة المجلس النيابي الجديد وذلك تطبيقاً للنظام الداخلي.  
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