هل يخوض النواب التغييريون معركة هيئة مكتب مجلس النواب؟

تتوالى الاستحقاقات الدستورية في ساحة النجمة. وما بين البروفا الثالثة للانتخابات الرئاسية يوم الخميس المقبل والتشريع يوم الثلاثاء المقبل، سيكون على المجلس ان ينتخب يوم الثلاثاء هيئة مكتب جديدة اي اميني سر و ثلاثة مفوضين واللجان النيابية، للمرة الثانية في غضون اشهر منذ ولادة المجلس النيابي الجديد وذلك تطبيقاً للنظام الداخلي.
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