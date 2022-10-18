تقارير نشرة الاخبار
18 تشرين الأول 2022 - 13:54
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جلسة لمجلس القضاء الاعلى لم تفضِ الى اتخاذ اي قرار في موضوع تعيين رؤساء لغرف محاكم التمييز

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Lebanon News
بعد جلسة الثلاثاء الماضي لمجلس القضاء الأعلى بدعوة من وزير العدل هنري خوري والتي قاطعها رئيس المجلس القاضي سهيل عبود رفضا لما اعتبره تعرُّض القضاء والقضاة ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه لمحاولات تدخّل سياسي سافر في العمل والأداء القضائيين، هذه الجلسة التي كانت مخصصة ً لإنتخاب ٍ قاض رديف في ملف تحقيقات المرفأ واستكمال تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز، جلسة جديدة اليوم أرادها الأعضاء الأربعة المعارضون للقاضي عبود استكمالا لجلسة الأسبوع الماضي لكنّ القاضي عبّود اعتبر أنَّ وزير العدل وبحسب القانون يدعو لمرّة واحدة، وهو أي عبود وضع شخصيا جدول الأعمال من دون أن يُضمّنه انتخاب قاض رديف معتبرا أنّ هذه الجلسة لا علاقة لها بالجلسة السابقة.
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