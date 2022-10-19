وزير الصحة يدق ناقوس الخطر: الكوليرا ينتشر بشكلٍ واسع في لبنان!

بدأت عدوى الكوليرا بالانتشار بشكل واسعٍ ومتسارع في لبنان.
فلم يعد يقتصر انتشارها على المناطق الشمالية، بل تعدّاها الى مناطق جديدة: زغرتا، زحلة، حوش الأمراء، قب الياس، تبنين التحتا، قبة شمرا والقليعات.
وبعد ما سجلت غالبية حالات العدوى السابقة لدى النازحين السوريين في المخيمات، بدأ نطاق انتشار العدوى يتوسع بين المواطنين اللبنانيين، ليصل العدد التراكمي للحالات المصابة بهذه العدوى الى 169 حالة، إضافةً الى خمس حالات وفاة.
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