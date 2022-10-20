ما جديد جوازات السفر ومنصة العمل في قطر؟

أزمة الحصول على جوازات سفر تراوح مكانها

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LBCI News Lebanon

ماريا ونزيه اللذان قُبلا للعمل في قطر خلال فترة المونديال، لن يتمكنا من إستغلال هذه الفرصة بسبب عدم تمكنهما من إصدار جوازات سفر جديدة.



فوزير العمل والمدير العام للأمن العام كانا قد أعلنا تسهيل حصول من يتقدم للعمل في قطر على جواز سفر، وقد تم تشكيل لجنة لدرس ملفات المتقدمين بطلبات، على أن يُعين لهم موعد مستعجل، وهذا ما لم يحصل...

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