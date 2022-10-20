بعد رد الطعون المقدمة ضدهم... كيف توزعت مواقف النواب الـ5 الذين حافظوا على مقاعدهم في الندوة البرلمانية؟

بترقبٍ شديد، كانت الأوساط السياسية تنتظر نتيجة الطعون الخمسة عشر النيابية، لتداعياتها على التوازنات في المجلس النيابي.
أبرز هذه الامثلة حضرت مع النائب التغييري فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي ولائحة "معاً نحو التغيير" في دائرة الجنوب الثالثة مرجعيون - حاصبيا، والذي كان قد تقدّم النائب مروان خير الدين وجميع أعضاء كتلة "الأمل والوفاء" بطعن ضدّ نيابته أمام المجلس الدستوري، ليرُد الأخير هذا الطعن وتتثبت نيابة حمدان، الذي أكّد أن الطعن المقدّم ضده هو سياسي بامتياز.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية