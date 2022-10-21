كتلتا الاعتدال والتغييريين في محور واحد... فهل يذهبان بمرشح واحد الى جلسة الاثنين؟

هل نكون في جلسة الاثنين المقبل فعلاً امام كتلة موحدة تصوّت لاسم واحد أو بشعار واحد كما أعلن نواب التغيير عقب الجلسة الثالثة؟
بالمبدأ لا شيء يمنع ذلك، خصوصا وان هذه الكتلة كانت صوتا واحدا تقريباً في جلسة الخميس, ورفعت ورقة لبنان الجديد في وجه كل الكتل، التي حاولت أقناعها بالتصويت لميشال معوض بشكل مباشر، والجهات التي ضغطت عليها لنفس الغرض ولكن بشكل غير مباشر.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية