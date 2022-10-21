تقارير نشرة الاخبار
21 تشرين الأول 2022 - 13:15
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كتلتا الاعتدال والتغييريين في محور واحد... فهل يذهبان بمرشح واحد الى جلسة الاثنين؟

هل نكون في جلسة الاثنين المقبل امام كتلة موحدة تصوّت لاسم واحد؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار كتلة التغيير,مجلس النواب,هل نكون في جلسة الاثنين المقبل امام كتلة موحدة تصوّت لاسم واحد؟
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Lebanon News
هل نكون في جلسة الاثنين المقبل فعلاً امام كتلة موحدة تصوّت لاسم واحد أو بشعار واحد كما أعلن نواب التغيير عقب الجلسة الثالثة؟

بالمبدأ لا شيء يمنع ذلك، خصوصا وان هذه الكتلة كانت صوتا واحدا تقريباً في جلسة الخميس, ورفعت ورقة لبنان الجديد في وجه كل الكتل، التي حاولت أقناعها بالتصويت لميشال معوض بشكل مباشر، والجهات التي ضغطت عليها  لنفس الغرض ولكن بشكل غير مباشر. 
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