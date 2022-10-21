تقارير نشرة الاخبار
21 تشرين الأول 2022 - 13:20
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في مجلس النواب من يملك ورقة التعطيل الذهبية؟

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Lebanon News
في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، اي فريق يملك ثلث اعضاء المجلس اي 43 صوتاً يكون قادرا على تعطيل نصاب الجلسة. 
 
السبب ان عدد اعضاء المجلس هو 128، واذا قرر اي فريق  مقاطعة الجلسة عبر غياب 43 نائبا عندها يصبح الحضور 85، فيما النصاب المطلوب هو 86 لانعقاد الجلسة. 
 
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في الواقع ما من فريق يملك 86 نائبا، لكن من الذي يملك ال 43 في المقابل؟
 
 
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