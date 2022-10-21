في مجلس النواب من يملك ورقة التعطيل الذهبية؟

رسائل في الدورات الانتخابية: ما من جهة تحتفظ بشكل احادي بورقة التعطيل الذهبية

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LBCI News Lebanon

في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، اي فريق يملك ثلث اعضاء المجلس اي 43 صوتاً يكون قادرا على تعطيل نصاب الجلسة.

السبب ان عدد اعضاء المجلس هو 128، واذا قرر اي فريق مقاطعة الجلسة عبر غياب 43 نائبا عندها يصبح الحضور 85، فيما النصاب المطلوب هو 86 لانعقاد الجلسة.

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في الواقع ما من فريق يملك 86 نائبا، لكن من الذي يملك ال 43 في المقابل؟