في الملف الحكومي: مساعي تقريب وجهات النظر تصل إلى طريق مسدود

ما جديد ملف الحكومة؟

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LBCI News Lebanon

كل مساعي الايام الماضية لتقريب وجهات النظر بين أطراف تأليف الحكومة، وصلت إلى طريق مسدود، بعدما فشلت مساعي حزب الله ومعه اللواء عباس ابراهيم في احداث اي خرق يذكر في المواقف.

فبعد التوافق على مبدأ تسمية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الوزراء المسيحيين الذين سيتم استبدالهم وان يسمي الرئيس المكلف الوزراء المسلمين، اصطدمت المساعي بمطالبة ميقاتي باسيل بتزويده بأسماء الوزراء المسيحيين، وان يحتفظ لنفسه باسماء الوزراء المسلمين الجدد.

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