تقارير نشرة الاخبار
22 تشرين الأول 2022 - 13:42
Back

في الملف الحكومي: مساعي تقريب وجهات النظر تصل إلى طريق مسدود

ما جديد ملف الحكومة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومة, جبران باسيل,نجيب ميقاتي,ما جديد ملف الحكومة؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
كل مساعي الايام الماضية لتقريب وجهات النظر بين أطراف تأليف الحكومة، وصلت إلى طريق مسدود، بعدما فشلت مساعي حزب الله ومعه اللواء عباس ابراهيم في احداث اي خرق يذكر في المواقف. 
 
فبعد التوافق على مبدأ تسمية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الوزراء المسيحيين الذين سيتم استبدالهم وان يسمي الرئيس المكلف الوزراء المسلمين، اصطدمت المساعي بمطالبة ميقاتي باسيل بتزويده بأسماء الوزراء المسيحيين، وان يحتفظ لنفسه باسماء الوزراء المسلمين الجدد.
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً