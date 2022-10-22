تقارير نشرة الاخبار
22 تشرين الأول 2022 - 13:45
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مبادرة جنوبية لتأمين الحاضنة السياسية والشعبية للنواب الـتغييريين... السياسة من داخل البرلمان الى خارجه

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Lebanon News
صحيحَ ان ثورة 17 تشرين أنتجت 13 نائبا ولكن، ماذا عن مصير الحراك الشعبي بعد خمسة أشهر على الإنتخابات النيابية؟
 
حصاد الثورة، إتجه من الشارع إلى التشريع ومن التظاهرات إلى الإطارات التنظيمية لمتابعة العمل السياسي على أكثر من صعيد.
 
من هنا نشأت مبادرة جنوبية لتوحيد الجهود المدنية والتشريعية، وتأمين الحاضنة السياسية والشعبية  للنواب التغييرين الـ13 بهدف توسيع مروحة العمل السياسي من داخل البرلمان الى خارجه.
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