تقارير نشرة الاخبار
23 تشرين الأول 2022 - 13:05
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الشتاء وصل... فما الذي يحد من فيضان الطرقات؟

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Lebanon News
كي لا تتكرر هذه المشاهد نفسُها وتفيضُ الطرقات بالمياه عند أوّل شتوة، وكي لا يعلق المواطنون لساعاتٍ بسياراتِهم على الطرقات والأوتوسترادات، بدأت المؤسساتُ المعنية من وَزاراتٍ وبلدياتٍ باتخاذِ الاجراءات اللازمة.

وزارةُ الأشغال المعنية بتنظيفِ الأوتوسترادات الدولية فقط، باشر متعهدوها منذُ أسابيع بحملةِ التنظيف في مختلِف المناطق وخصوصًا في النقاطِ الحمر، أي تلك التي تفيضُ فيها المياهُ عادةً بكمياتٍ كبيرة، مثل أنطلياس والضبية ونهر الغدير.
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