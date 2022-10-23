تقارير نشرة الاخبار
23 تشرين الأول 2022 - 13:07
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بيانٌ من مصرف لبنان.. يتسبب بإرباك في سوق الصيارفة

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Lebanon News
 اشار بيان المركزي  الى انه سيقوم ابتداء من الثلاثاء المقبل ببيع الدولار الأميركي حصرًا من خلال منصة SAYRAFA ولن يكون شاريًا للدولار عبر المنصة من حينه وإلى إشعار آخر.

ولفت البيان الى  ان استمرار العمل بالتعميم ١٦١ اي دفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي، وبالتعميمين ١٥١ و١٥٨ ، اضافة الى استمرار سحوبات الـ ٤٠٠$ لاصحاب الحسابات المصرفية .
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وفور صدور البيان، سجل دولار السوق السوداء تراجعا لافتا ، في حين سجلت ايضا حركة أكثر من لافتة في سوق الصرافين..
 
 
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