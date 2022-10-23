بيانٌ من مصرف لبنان.. يتسبب بإرباك في سوق الصيارفة

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اشار بيان المركزي الى انه سيقوم ابتداء من الثلاثاء المقبل ببيع الدولار الأميركي حصرًا من خلال منصة SAYRAFA ولن يكون شاريًا للدولار عبر المنصة من حينه وإلى إشعار آخر.ولفت البيان الى ان استمرار العمل بالتعميم ١٦١ اي دفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي، وبالتعميمين ١٥١ و١٥٨ ، اضافة الى استمرار سحوبات الـ ٤٠٠$ لاصحاب الحسابات المصرفية .وفور صدور البيان، سجل دولار السوق السوداء تراجعا لافتا ، في حين سجلت ايضا حركة أكثر من لافتة في سوق الصرافين..