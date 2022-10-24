عمليات تهريب المحروقات تنشط... وهذه المرة من سوريا باتجاه لبنان

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في المديرية العامة للنفط التي تعطي الأذونات لاستيراد المازوت إلى لبنان، لاحظ المسؤولون أن هناك إنخفاضًا في الطلب على هذه المادة، وردوا الأمر بداية إلى الإعتقاد بأن الطلب قد تراجع بسبب مضي فصل الصيف، ولكن هذا الأمر ما كان يحصل في السنوات الماضية، إذ أن الحاجة للمازوت كانت تبقى ملحة وبازدياد مستمر ولا سيما في غياب التيار الكهربائي.