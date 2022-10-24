تقارير نشرة الاخبار
24 تشرين الأول 2022 - 13:49
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أزمة سوق الخضار تعود إلى الواجهة والمزارعون ضحية خلاف بلدية بيروت وبلدية الغبيرة

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Lebanon News
رائحة كريهة تخرج من نفايات الخضار المهترئة الموجودة داخل السوق المركزي للخضار، قرب المدينة الرياضية وفي جواره، والمشغل من قبل بلدية بيروت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 1982.

رائحة أغضبت التجار بسبب تقاعس الجهة المعنية المتمثلة ببلدية الغبيري، كون العقار يقع ضمن نطاقها الإداري والجغرافي، عن إزالة النفايات منذ خمسة أشهر.
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