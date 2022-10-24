ملف ترسيم الحدود البحرية يفتح على مصراعيه…

يوم الخميس سيجول الوسيط الأميركي في اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين على كبار المسؤولين اللبنانيين، وسيكون له حضور في اليوم ذاته أيضا في الناقورة عند تسليم الموافقة على الترسيم لكل من الوسيط الاميركي وممثل الامين العام للامم المتحدة، منهيا بذلك المهمة التي كلف بها من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن، على أن تبقى الولايات المتحدة جاهزة للتدخل عند أي خلاف يتعلق بموضوع الحدود البحرية مع إسرائيل واستثمار ما هو متوقع من ثروات النفط والغاز.
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