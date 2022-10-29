في التأليف: مشاورات الساعات الاخيرة قبل الشغور المزدوج... واللهجة التصاعدية مستمرة

هي محاولات الساعات الاخيرة قبل الدخول في الشغور المزدوج. شغور رئاسي وشغور اجرائي، بالاشارة الى حكومة تصريف الاعمال. بهذا الرد اختصرت اوساط مطلعة الاجواء المحيطة بمشاورات تأليف الحكومة.
الاوساط اكدت ان اللهجة التصاعدية مستمرة بين طرفي الخلاف رغم محاولة ترتيب الوضع الحكومي، وما بينهما يستمر حزب الله في محاولاته لانقاذ البلد في الساعات الاخيرة من السيناريوهات الاسوء.
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