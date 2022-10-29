تقارير نشرة الاخبار
29 تشرين الأول 2022 - 13:28
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في التأليف: مشاورات الساعات الاخيرة قبل الشغور المزدوج... واللهجة التصاعدية مستمرة

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Lebanon News
هي محاولات الساعات الاخيرة قبل الدخول في الشغور المزدوج. شغور رئاسي وشغور اجرائي، بالاشارة الى حكومة تصريف الاعمال. بهذا الرد اختصرت اوساط مطلعة الاجواء المحيطة بمشاورات تأليف الحكومة. 
 
الاوساط اكدت ان اللهجة التصاعدية مستمرة بين طرفي الخلاف رغم محاولة ترتيب الوضع الحكومي، وما بينهما يستمر حزب الله في محاولاته لانقاذ البلد في الساعات الاخيرة من السيناريوهات الاسوء. 
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