تقارير نشرة الاخبار
29 تشرين الأول 2022 - 13:36
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بعد التوصل الى صيغة لتعديل الحدود البحرية مع قبرص... هل تطرح عراقيل أمام الترسيم؟

بعد التوصل الى صيغة لتعديل الحدود البحرية مع قبرص... هل تطرح عراقيل أمام الترسيم؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار قبرص,الترسيم,بعد التوصل الى صيغة لتعديل الحدود البحرية مع قبرص... هل تطرح عراقيل أمام الترسيم؟
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Lebanon News
حين إتفق لبنان مع قبرص في العام 2007 على ترسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة لكلّ منهما، كان الإتفاق مبدئيا ً، حيث كانت النقطة رقم واحد جنوبا ً هي الحدّ الفاصل وكذلك النقطة رقم 6 شمالا، لكنّ الاتفاق نصَّ على أنه يتعين على أي طرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي دولة أخرى إذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات النقطتين (1) أو( 6 ).
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