بعد التوصل الى صيغة لتعديل الحدود البحرية مع قبرص... هل تطرح عراقيل أمام الترسيم؟

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حين إتفق لبنان مع قبرص في العام 2007 على ترسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة لكلّ منهما، كان الإتفاق مبدئيا ً، حيث كانت النقطة رقم واحد جنوبا ً هي الحدّ الفاصل وكذلك النقطة رقم 6 شمالا، لكنّ الاتفاق نصَّ على أنه يتعين على أي طرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي دولة أخرى إذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات النقطتين (1) أو( 6 ).