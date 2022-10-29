تقارير نشرة الاخبار
29 تشرين الأول 2022 - 13:39
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بشرى ساعات الكهرباء الثمانية.. هل تصدق؟

بشرى ساعات الكهرباء الثمانية.. هل تصدق؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفيول,الغاز,بشرى ساعات الكهرباء الثمانية.. هل تصدق؟
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Lebanon News
مرة جديدة يُطلق وعدٌ للبنانيين بتأمين التيار الكهربائي بين 8 و10 ساعات يومياً، فهل تتحسن التغذية فعلا؟ ولماذا تم الإعلان عن الخطوة في هذا التوقيت تحديداً؟ 
 
مصادر مطلعة افادت للـ LBCI عن وجود توجه حقيقي لدى مصرف لبنان لتمويل شراء الفيول والغاز أويل لمعامل الكهرباء لمدة ستة أشهر، لكن هذا التمويل مشروط بثلاثة أمور.
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