جامعة القديس يوسف في بيروت تكرّم الدكتور ملحم شاوول

تكريم الدكتور ملحم شاوول في ندوة عنوانها العريض ثورة 17 تشرين

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LBCI News Lebanon

بعد اشهر على رحيل الدكتور ملحم شاوول صاحب المؤلفات والكتابات في علم الاجتماع اللبناني استذكرته جامعة القديس يوسف في بيروت على طريقتها الخاصة بندوة تكريمية عنوانها العريض ثورة 17تشرين.



ثورة كان تناولها شاوول في مقالاته كعالم اجتماع ومحلل وكناشط في المجالات الأكاديمية والثقافية وفي ذكراه ناقشها سياسيون واكاديميون وثوار وكانت مداخلات تمحورت حول الثورة كظاهرة سياسية، اسبابها والعوائق امامها من الناحية الاجتماعية والطائفية.

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