جامعة القديس يوسف في بيروت تكرّم الدكتور ملحم شاوول

بعد اشهر على رحيل الدكتور ملحم شاوول صاحب المؤلفات والكتابات في علم الاجتماع اللبناني استذكرته جامعة القديس يوسف في بيروت على طريقتها الخاصة بندوة تكريمية عنوانها العريض ثورة 17تشرين.
ثورة كان تناولها شاوول في مقالاته كعالم اجتماع ومحلل وكناشط في المجالات الأكاديمية والثقافية وفي ذكراه ناقشها سياسيون واكاديميون وثوار وكانت مداخلات تمحورت حول الثورة كظاهرة سياسية، اسبابها والعوائق امامها من الناحية الاجتماعية والطائفية.
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