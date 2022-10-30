تقارير نشرة الاخبار
30 تشرين الأول 2022 - 13:20
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لبنان يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم 2021 في الـRugby League... ويضمن مقعدًا له عام 2025

في وقت حقق فريق لبنان للرغبي ليغ حلم اللبنانيين بتأهله مجددا لكأس العالم بـ2025... اللاعبون يتعرّضون لحدث غير مألوف Lebanon, news ,lbci ,أخبار كأس العالم, مباراة,الرغبي,في وقت حقق فريق لبنان للرغبي ليغ حلم اللبنانيين بتأهله مجددا لكأس العالم بـ2025... اللاعبون يتعرّضون لحدث غير مألوف
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Lebanon News
في وقت حقق فريق لبنان للرغبي ليغ حلم اللبنانيين بتأهله مجددا لكأس العالم بـ2025، تعرض اللاعبون لحدث غير مألوف حاول أن يسلب لبنان من الفرحة التي يستحقها عن جدارة.

فاستهدف عدد من اللصوص مكان إيقامة الفريق اللبناني الذي يخوض حاليا بطولة العالم للعام 2021 وتمكنوا من سرقة أجهزة إلكترونية وغيرها من الممتلكات الشخصية.
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وفي وقت كان يعتبر شباب الارز الحلقة الأضعف بين كبار فرق الرغبي الليغ، استطاع المنتخب أن يثبت نفسه عبر اكتسابه مكانة مهمة في المحافل الدولية، خاصة في كأس العالم الذي يُقام حاليًا في إنجلترا.
 
 
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