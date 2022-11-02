بين آيار ٢٠١٤ وتشرين الثاني ٢٠٢٢ أحداث أمنية كادت تأخذ البلاد الى المجهول..

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بين أواخر آيار العام ٢٠١٤، بداية مرحلة خلو سدة رئاسة الجمهورية التي استمرت لسنتين ونصف السنة، وبين تشرين الثاني ٢٠٢٢ بداية مرحلة شغور رئاسي آخر، كثير من الاحداث الامنية التي كادت تأخذ البلاد الى المجهول.العام ٢٠١٤ من بدايته الى نهايته، وما تلاه من سنين، شكل مرحلة صعبة على اللبنانيين وعلى القوى الامنية والعسكرية وخصوصا الجيش الذي حارب الارهابيين من جبهة النصرة وتنظيم داعش، بعدما كانوا تسللوا الى جرود السلسلة الشرقية واحتلوا قممها ومغاورها وخطفوا عناصر من الجيش وقوى الامن ونفذوا تفجيرات انتحارية طالت حتى الضاحية الجنوبية لبيروت وازهقت ارواح الابرياء.احداث دامية تتالت الى ان اتت معارك عرسال التي خاضها حزب الله ضد التنظيمات الارهابية في العام ٢٠١٥.