تقارير نشرة الاخبار
02 تشرين الثاني 2022 - 14:39
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أموال طائلة صُرفت على إنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي في لبنان

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Lebanon News
أموال طائلة صُرفت على إنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي في لبنان! 
ما بين العام 2001 والعام 2020، قيمة العقود المصروفة على إدارة الصرف الصحي وصلت إلى 763 مليون دولار.
أما المنح والقروض التي حصل عليها لبنان من أجل تحسين شبكات الصرف الصحي ما بين العام 1990 وحتى العام 2021 فبلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.
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ولكن اليوم اغلب مياه الصرف الصحي لا يصب في محطات التكرير بل في الأنهر وجداول المياه الطبيعية.
 
 
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