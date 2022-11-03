تقارير نشرة الاخبار
03 تشرين الثاني 2022 - 14:56
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سجالات عالية السقف في مجلس النواب ونجماها ميقاتي وباسيل

كيف بدا المشهد اليوم في المجلس؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار رسالة عون, مجلس النواب, باسيل,ميقاتي,كيف بدا المشهد اليوم في المجلس؟
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Lebanon News
في جلسة تلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون والتي تصح تسميتها بجلسة حرب الصلاحيات، حدد المجلس النيابي صلاحيات حكومة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق، فأوصى بضرورة مضي رئيس الحكومة المكلف قدما للقيام بمهامه، وفقا للاصول الدستورية، وأضيفت الى هذه الصيغة عبارة "كحكومة تصريف أعمال" بطلب من النائبين جبران باسيل وجورج عدوان.  
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