سجالات عالية السقف في مجلس النواب ونجماها ميقاتي وباسيل

في جلسة تلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون والتي تصح تسميتها بجلسة حرب الصلاحيات، حدد المجلس النيابي صلاحيات حكومة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق، فأوصى بضرورة مضي رئيس الحكومة المكلف قدما للقيام بمهامه، وفقا للاصول الدستورية، وأضيفت الى هذه الصيغة عبارة "كحكومة تصريف أعمال" بطلب من النائبين جبران باسيل وجورج عدوان.
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