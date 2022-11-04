الشغور الرئاسي...شغورٌ في الأمن؟

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في زمن الشغور الرئاسي بدأ التهويل بالخشية من تفلت امني، ان عبر اختلاق حدث امني كبير او حصول تفلت اجتماعي نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية القائمة.اول الكلام جاء على لسان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي حذّر من امكانية اختلاق حدث يؤدي الى اجتماع حكومة تصريف الاعمال.هذا الكلام قوبل بعد ايام قليلة بتصريح لقائد الجيش العماد جوزاف عون عن ان الجيش ل يسمح بأن يكون البلد ساحة مفتوحة لأي خضات امنية او تعديات تحركات مشبوهة وان اي للعبث بالامن سيواجهها الجيش بالحزم.فهل فعلا الامن مهتز ام ان السياسة بحد ذاتها دخلت على خط الامن لخلق مناخات ستسخدم لاحقا كأوراق التفاوض في السباق الرئاسي؟