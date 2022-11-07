في زمن الكوليرا العين على المطاعم واجراءاتها الوقائية: ما هي الاجراءات المتخذة من إدارات المطاعم؟

في زمن الكوليرا العين على المطاعم واجراءاتها الوقائية: ما هي الاجراءات المتخذة من إدارات المطاعم؟

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LBCI News Lebanon

في وقت يعوّل لبنان على القطاع السياحي كجرعة دعم لاقتصاده، ها هي الكوليرا بدأت تتفشى في 17 قضاء من أصل 25، حاملة معها عدة تساؤلات عن مدى تأثر الاقبال على المطاعم جراء هذه العدوى والاجراءات الوقائية المتّبعة من قبل اداراتها.



الـLBCI طلبت من اصحاب المؤسسات السماح لها بالدخول الى مطابخها لمواكبة الارشادات الصحية المتبعة والتي تساهم بالحد من نظام الكوليرا، ليأتي الجواب على الشكل التالي: البعض رفض والبعض الآخر استعمل حجة ضغط العمل.

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