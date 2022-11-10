بو صعب صوت بورقة حملت إسمًا يرجح أنه زياد بارود... فما هي ظروف هذا التمايز؟

على عكس ما كان قد لوح به بعض نوابه قبل أيام، بأن التوجه لدى تكتل لبنان القوي هو عدم التصويت بورقة بيضاء في جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية والإنتقال إلى مرحلة جديدة يمنح فيها التكتل أصواته وأصوات حلفائه في الطاشناق لمرشح يتم الإتفاق على إسمه، إلتزم نواب التكتل الذي غاب رئيسه جبران باسيل عن الجلسة بسبب وجوده في قطر بالقرار الأخير الذي صدر الثلاثاء بالإستمرار بالتصويت بالورقة البيضاء، وقد برر بيان صادر عن إجتماع التكتل القرار بعدم وجود توافق على إسم تقبل به كل الأطراف أولًا ولأن التكتل ليس من هواة الدخول في بازار حرق الأسماء.
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