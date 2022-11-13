بعد كلام نصرالله... الدعوة إلى حوار مرة جديدة من قبل بري واردة

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خمس جلسات انتخاب لرئيس الجمهورية، والسادسة على شاكلة ما سبقها، وعداد الشغور الرئاسي الى ارتفاع في أيامه.انطلاقا من هذا الجمود، برزت دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاطراف كافة للحوار في ما بينهم، متمنيا على رئيس مجلس النواب ان يحاول مرة جديدة جمع الفرقاء، حتى لو أن محاولته الأولى اصطدمت بمطالب الفريقين المسيحيين، كما أعلن بري حينها.بحسب معلومات الـLBCI، فإن الدعوة إلى حوار مرة جديدة من قبل الرئيس بري واردة بعد كلام نصرالله، وهو سيعاود طرح هذا الموضوع على الفرقاء؛ على الا يكون على شكل طاولة حوار يحضرها رؤساء الاحزاب، لأن هذا الامر دونه صعوبات.