تقارير نشرة الاخبار
16 تشرين الثاني 2022 - 14:27
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هل تنجح العريضة النيابية لمحاسبة عدد من وزراء الاتصالات السابقين بالحصول على المزيد من التواقيع؟

العريضة حصلت على 18 توقيعا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزراء الاتصالات, محاسبة ,عريضة نيابية,العريضة حصلت على 18 توقيعا...
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Lebanon News
18 نائبا حتى ظهر الأربعاء هو العدد الذي وقع على عريضة اتهام وزراء الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح. 

العريضة التي تحتاح الى خمس المجلس النيابي أي الى ٢٦ نائبا لعرضها على المجلس النيابي باتت تحمل تواقيع معظم الكتل النيابية من حزب الله الى حركة أمل والنواب التغييريين والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر الذي قرر السير بالعريضة ودعم هذا المسار على الرغم من شمولها نائبا في التكتل. 
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