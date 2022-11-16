هل تنجح العريضة النيابية لمحاسبة عدد من وزراء الاتصالات السابقين بالحصول على المزيد من التواقيع؟

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18 نائبا حتى ظهر الأربعاء هو العدد الذي وقع على عريضة اتهام وزراء الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح.العريضة التي تحتاح الى خمس المجلس النيابي أي الى ٢٦ نائبا لعرضها على المجلس النيابي باتت تحمل تواقيع معظم الكتل النيابية من حزب الله الى حركة أمل والنواب التغييريين والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر الذي قرر السير بالعريضة ودعم هذا المسار على الرغم من شمولها نائبا في التكتل.