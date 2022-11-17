تقارير نشرة الاخبار
17 تشرين الثاني 2022 - 15:05
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محامي هدى سلوم إلى الخطة ب... فهل تعرقل تحقيقات الخطيب في مغارة النافعة بدعاوى المداعاة والرد؟

محامي هدى سلوم إلى الخطة ب... فهل تعرقل تحقيقات الخطيب في مغارة النافعة بدعاوى المداعاة والرد؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مواجهات,القضاء,محامي هدى سلوم إلى الخطة ب... فهل تعرقل تحقيقات الخطيب في مغارة النافعة بدعاوى المداعاة والرد؟
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Lebanon News
على رغم إحالة المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وذلك بعد توقيفها والإدعاء عليها بجرائم التزوير وإستعمال المزور وتقاضي الرشاوى والإثراء غير المشروع في ملف النافعة، يبدو أن وكيل الدفاع عن سلوم المحامي مروان ضاهر يريد الإبقاء على المواجهة القضائية مع الخطيب حتى لو أن ملف سلوم لم يعد بعهدتها.
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