محامي هدى سلوم إلى الخطة ب... فهل تعرقل تحقيقات الخطيب في مغارة النافعة بدعاوى المداعاة والرد؟

على رغم إحالة المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وذلك بعد توقيفها والإدعاء عليها بجرائم التزوير وإستعمال المزور وتقاضي الرشاوى والإثراء غير المشروع في ملف النافعة، يبدو أن وكيل الدفاع عن سلوم المحامي مروان ضاهر يريد الإبقاء على المواجهة القضائية مع الخطيب حتى لو أن ملف سلوم لم يعد بعهدتها.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية