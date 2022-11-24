كالعادة... الورقة البيضاء تتصدر المشهد في جلسات إنتخاب الرئيس

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أشبه بالـPuzzle أصبحت إنتخابات رئاسة الجمهورية…يصوت النواب ويبدأ العمل على معرفة الإتجاه الذي ذهبت إليه أصواتهم…وفي جلستها السابعة التي فشلت كما كان متوقعًا بإنتاج رئيس للجمهورية توزعت أصوات النواب الـ١١٠ الذين سجل دخولهم القاعة على الشكل التالي:- ٤٢ صوتًا لميشال معوض- 50 ورقة بيضاء- 6 أصوات لعصام خليفة- 8 أوراق كتب عليها لبنان الجديد- صوتان لزياد بارود- صوت لبدري ضاهر وهو كان من بين العناصر غير المتوقعة مسبقًا- ورقة ملغاة كانت أيضًا غير متوقعة إذ كتب عليها إسم سلفادور ألليندي وهو رئيس سابق للتشيلي