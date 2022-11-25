هل من رقم معلن لكمية احتياطي الذهب في لبنان؟ وهل يمكن التصرف به بسهولة؟

هل من رقم معلن لكمية احتياطي الذهب في لبنان؟

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LBCI News Lebanon

متوسطا السبائك الذهبية في قاعة كبيرة تحت الأرض وقف حاكم البنك المركزي رياض سلامة، وكشف في بيان صادر عن البنك أن التعداد الذي قامت به شركة تدقيق عالمية محترفة لم يُسمِّها تم اختيارها وتكليفها من قبل مفوّض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتّنسيق مع صندوق النقد الدولي، خلُصَ الى إنجاز التدقيق في السبائك الذهبية والنقود المعدنية حيث تبيّن أنّ موجودات خزنة مصرف لبنان من الذّهب مطابقة تمامًا كمًّا ونوعًا للقيود المسجّلة في السّجلات المحاسبيّة للمصرف المركزي.

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