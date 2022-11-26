"صحتك بالدني"... حملة تركز على أهمية الكشف المبكر عن السرطان وعلى الإنخراط في طهي الطعام الصحي

حملة تركز على أهمية الكشف المبكر عن السرطان وعلى الإنخراط في طهي الطعام الصحي..

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LBCI News Lebanon

لأن "صحتك بالدني" لا يجب أن تهملها ولا أن تهمل سلامتك... وخلال شهر تشرين التاني المعروف عالميًا بـmovember نسبة لكلمة "مان" بالإنكليزية، والمخصص للتوعية حول صحة الرجل، تقام حملات توعية كثيرة.

واحدة من هذه الحملات أقيمت في بيروت بهدف تخطي العوائق، وانخراط الرجال بأعمال لا بيقومون بها عادةً، ومنها دخول المطبخ وتحضير الطعام الصحي، والخضوع لفحوصات طبية دورية.

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