جريمة عقتنيت: قتلَ القتيل ومشى بجنازتو

جريمة عقتنيت: دافعها السرقة.. وقاتل ايلي مشى بجنازته بدم بارد

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LBCI News Lebanon

غالبا ًما تنطبق الأمثال على أرض الواقع ، ومنها المثلُ الذي يقول بيقتل القتيل وبيمشي بجنازتو.



هذا هو فعلاً ما قام به السوري أحمد ع بجاره ابن ِالسابعة عشرة الفتى إيلي ميشال متى في عقتنيت الجنوبية حيث قتله وحضر بعدها مع والدته لتقديم التعازي للعائلة بمصابها.



ولكن بعد أقلَّ من ستٍ وثلاثين ساعة على ارتكابه جريمته، ها هي مخابرات الجيش توقف القاتل.

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