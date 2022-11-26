تقارير نشرة الاخبار
26 تشرين الثاني 2022 - 14:45
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جريمة عقتنيت: قتلَ القتيل ومشى بجنازتو

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Lebanon News
 غالبا ًما تنطبق الأمثال على أرض الواقع ، ومنها المثلُ الذي يقول بيقتل القتيل وبيمشي بجنازتو.  

هذا هو فعلاً ما قام به السوري أحمد ع بجاره ابن ِالسابعة عشرة الفتى إيلي ميشال متى في عقتنيت الجنوبية حيث قتله وحضر بعدها مع والدته لتقديم التعازي للعائلة بمصابها.

ولكن بعد أقلَّ من ستٍ وثلاثين ساعة على ارتكابه جريمته، ها هي مخابرات الجيش توقف القاتل.
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