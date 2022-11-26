تقارير نشرة الاخبار
26 تشرين الثاني 2022 - 14:40
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سباق الكابيتال كونترول والـ١٥ ألف…

النقاشات حول "الكابيتال كونترول" في اللجان المشتركة.. تدقّق بالفاصلة والنقطة Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون, اللجان المشتركة,الكابيتل كونترول,النقاشات حول "الكابيتال كونترول" في اللجان المشتركة.. تدقّق بالفاصلة والنقطة
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Lebanon News
بالفاصلة والنقطة تدقّق النقاشات الدائرة حول مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة. أمر كان ليكون إيجابيا لولا أنّ البلد غير متأخر لثلاث سنوات عن إقرار هذا القانون…تأخرٌ يرجّح أن يتمدد ويتمدد.
 
ولكن قبل الدخول في تفاصيل التأخير، نقطة لافتة كانت محور نقاشات كثيرة في جلسة يوم الإثنين ألا وهي تعريف منصة صيرفة الوارد ضمن التعاريف المذكورة في المادة الثانية من مشروع القانون.
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