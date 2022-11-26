سباق الكابيتال كونترول والـ١٥ ألف…

بالفاصلة والنقطة تدقّق النقاشات الدائرة حول مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة. أمر كان ليكون إيجابيا لولا أنّ البلد غير متأخر لثلاث سنوات عن إقرار هذا القانون…تأخرٌ يرجّح أن يتمدد ويتمدد.
ولكن قبل الدخول في تفاصيل التأخير، نقطة لافتة كانت محور نقاشات كثيرة في جلسة يوم الإثنين ألا وهي تعريف منصة صيرفة الوارد ضمن التعاريف المذكورة في المادة الثانية من مشروع القانون.
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