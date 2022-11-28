سعيد لجعجع: "الاحتلال الايراني" ليس شعارا فضفاضا ولا وجهة نظر

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خلال اطلاق الحملة الانتخابية قبيل الانتخابات النيابية الاخيرة، صوب رئيس حزب القوات اللبنانية بوصلة معركته باتجاه حزب الله واصفا الاخير بأنه اقرب الى قوة الاحتلال الايراني.لكن بعد اشهر على الانتخابات وفي انتظار التسوية الكبرى التي ستنتج رئيسا للجمهورية، تبدل خطاب جعجع الذي وصف مقولة الاحتلال الايراني بالشعارات الفضفاضة التي لا يحبها، وأسقط جعجع بذلك احد شعارات حملته الانتخابية الشهيرة "نحنا فينا نسترد السيادة".لكن الرد على جعجع لم يتأخر فأتاه من داخل البيت الواحد، رئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني فارس سعيد أكد ان الاحتلال الايراني موجود وليس عنوانا فضفاضا او وجهة نظر لفريق.