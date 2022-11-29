بعد الخطيب...منصور يوقف سلوم بملف وجديد رشاوى النافعة سيارة بـ٣٠ الف دولار

بعدما أوقفت المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم بملف فساد النافعة، أحيلت مع ملفها موقوفة على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
وبحسب معلومات الـ"ال بي سي أي" أصدر منصور الإثنين مذكرة توقيف وجاهية بحق سلوم، وذلك بعدما قدم وكيلها القانوني المحامي مروان ضاهر مذكرة دفوع شكلية إعتبر فيها أن التحقيقات التي أجرتها الخطيب مع سلوم غير قانونية وطالب بإبطالها.
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