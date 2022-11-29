بعد الخطيب...منصور يوقف سلوم بملف وجديد رشاوى النافعة سيارة بـ٣٠ الف دولار

ملف النافعة لا يزال مفتوحاً والتحقيقات متواصلة..

Lebanon, news ,lbci ,أخبار قضاء, هدى سلوم,النافعة,ملف النافعة لا يزال مفتوحاً والتحقيقات متواصلة..

LBCI News Lebanon

بعدما أوقفت المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم بملف فساد النافعة، أحيلت مع ملفها موقوفة على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

وبحسب معلومات الـ"ال بي سي أي" أصدر منصور الإثنين مذكرة توقيف وجاهية بحق سلوم، وذلك بعدما قدم وكيلها القانوني المحامي مروان ضاهر مذكرة دفوع شكلية إعتبر فيها أن التحقيقات التي أجرتها الخطيب مع سلوم غير قانونية وطالب بإبطالها.

الإعلان