تقارير نشرة الاخبار
29 تشرين الثاني 2022 - 14:50
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هبة الباصات الفرنسية الموجودة في لبنان.. أين هي؟

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Lebanon News
من مرفأ مرسيليا إلى مرفأ بيروت وصلَ في الثالث والعشرين من آيار خمسون باصاً لنقل الركاب، عبارة عن هبة فرنسية للدولة اللبنانية.

اعتقد كثيرون أنها ستكون حبلَ خلاصٍ لكُثر تكويهِم نارُ كُلفةِ التنقلِ العالية... لكنْ وكأيِ شيءٍ في لبنان، الباصاتُ قابعةٌ في مستودعات مصلحةِ النقل المُشترك وسككِ الحديد في مار مخايل منذ ذلك الحين، تنتظرُ الفرجَ من النافعةِ المنخورة فساد!
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