هل تكفي الايرادات الجديدة لتأمين كلفة دفع الرواتب ام اننا امام مأزق جديد؟

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في قانون الموازنة قرار قضى باعطاءِ الزيادةِ للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وللمتعاقدون والأُجَراء ضُعفي اساس الراتب الشهري او التقاعدي او اساس الأَجر على ألا يقل اجمالي ما سيتقاضاه خمسة ملايين ليرة ولا يتجاوز 12 مليون .هذه الزيادة تستحق اعتباراً من الاول من تشرين الاول ويستمر العمل بها حتى ما بعد موازنة 2022 والى حينٍ ان تُنجز الحكومةُ مشروعاً متكاملاً لتعديل الاجور.في عملية حسابية، فان كلفة هذه الزيادة شهريا ٢٤٠٠مليار ليرة، ما يعادل سنويا ال٢٩ الف مليار ليرة.