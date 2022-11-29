تقارير نشرة الاخبار
29 تشرين الثاني 2022 - 14:54
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هل تكفي الايرادات الجديدة لتأمين كلفة دفع الرواتب ام اننا امام مأزق جديد؟

عملية حسابية حول زيادة رواتب واجور القطاع العام Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخزينة, القطاع العام,رواتب,عملية حسابية حول زيادة رواتب واجور القطاع العام
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Lebanon News
في قانون الموازنة قرار قضى باعطاءِ الزيادةِ للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وللمتعاقدون والأُجَراء ضُعفي اساس الراتب الشهري او التقاعدي او اساس الأَجر على ألا يقل اجمالي ما سيتقاضاه خمسة ملايين ليرة ولا يتجاوز 12 مليون . 

هذه الزيادة تستحق اعتباراً من الاول من تشرين الاول ويستمر العمل بها حتى ما بعد موازنة 2022 والى حينٍ  ان تُنجز الحكومةُ مشروعاً متكاملاً لتعديل الاجور.
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في عملية حسابية، فان كلفة هذه الزيادة شهريا ٢٤٠٠مليار ليرة، ما يعادل سنويا ال٢٩ الف مليار ليرة.
 
 
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